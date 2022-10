Pesquisa Datafolha: Lula tem 53% dos votos válidos, e Bolsonaro, 47%

O Datafolha divulgou, nesta sexta-feira (14), nova rodada de pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República no segundo turno das eleições deste ano. É a segunda feita pelo instituto nesta etapa do pleito.

Segundo o levantamento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concentra 53% das intenções de votos válidos, enquanto que o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, tem 47%. Os votos válidos excluem os votos brancos e nulos e os indecisos.

Em relação às intenções de votos totais, Lula tem 49% e, Bolsonaro, 44%. Esses números, por outro lado, representam o total de votos, incluindo nulos, brancos e indecisos.

Votos brancos e nulos registraram 5%. Já os indecisos foram 1%.

Votos totais, segundo o Datafolha

Lula (PT): 49%

Jair Bolsonaro (PL): 44%

Votos válidos, segundo o Datafolha

Lula (PT): 53%

​Jair Bolsonaro (PL): 47%

A pesquisa

A pesquisa Datafolha foi encomendada pela Rede Globo e pela Folha de S. Paulo. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01682/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Foram ouvidas para a pesquisa 2.898 pessoas, em 180 municípios de todas as regiões do Brasil, entre a quinta-feira (13) e esta sexta (14).

Primeira rodada

Em relação à primeira rodada de pesquisa Datafolha para o segundo turno, o instituto considerou que há uma estabilidade no cenário. No levantamento, divulgado uma semana atrás, no dia 7 de outubro, Lula também tinha 53% dos votos válidos e 49% dos votos totais, contra 47% dos votos válidos e 44% dos votos totais de Bolsonaro.