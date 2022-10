PontoPoder Cafezinho: Lula x Bolsonaro e a saga da busca pelo voto no Ceará

O PontoPoder Cafezinho, que vai ao ar nesta sexta-feira (14), avalia as movimentações do segundo turno presidencial no Ceará.

Enquanto aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão mobilizados em atos pelo Interior do Ceará em torno da candidatura do petista no segundo turno, Jair Bolsonaro (PL), por outro lado, tem agenda marcada no Ceará, no próximo sábado (15).

Se por um lado, o PT tem o desafio de manter a preferência do eleitorado, o PL quer reduzir a diferença de votos do primeiro turno.

Para discutir o cenário, participam do episódio de número #54 a editora e colunista de política do Sistema Verdes Mares, Jéssica Welma, e o repórter de Política do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante. Comanda o programa o editor e colunista de política do Sistema Verdes Mares, Wagner Mendes.

