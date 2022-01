Duas pessoas são baleadas em comércio no bairro Sapiranga, em Fortaleza

Dois homens, um de 47 anos e outro de 35, foram baleados nesta quinta-feira (6) no bairro Sapiranga, em Fortaleza. O crime ocorreu quando as vítimas estavam em um estabelecimento comercial.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem de 35 anos possui passagem policial por ameaça.

As circunstâncias da ocorrência estão sendo investigadas pelo 26º Distrito Policial (26º DP). Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estiveram no local diligenciando.

Os baleados foram atendidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados a uma unidade de saúde.

Nenhum suspeito havia sido preso até a publicação desta matéria.

Violência na Sapiranga

Desde o último dia 25 de dezembro, quando uma chacina terminou com seis pessoas mortas na Sapiranga, o bairro está em alerta. Uma unidade móvel da PMCE foi montada na região, de modo a coibir crimes.

Os mandantes da matança inclusive planejaram novas mortes 24h após a chacina. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) indiciou 22 pessoas por participação nos crimes.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR