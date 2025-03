Justiça homologa acordo entre Ministério Público e ex-prefeita indiciada por furtar bolsa em hotel de Fortaleza

A Justiça Estadual homologou um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) entre o Ministério Público do Ceará (MPCE) e a ex-prefeita de Catanduvas (Santa Catarina), Gisa Aparecida Giacomin, de 62 anos, em audiência realizada na última sexta-feira (28). A mulher foi indiciada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) por furtar uma bolsa, em um hotel na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, em setembro do ano passado.

O Acordo de Não Persecução Penal, redigido pelo MPCE no dia 11 de dezembro último, prevê que a suspeita pague uma indenização total de R$ 7,5 mil (em três parcelas de R$ 2,5 mil) para a Associação Peter Pan - instituição beneficente que cuida de crianças com câncer no Ceará - com o objetivo de extinguir a punibilidade do inquérito policial.

"Após apresentadas as condições do acordo, a investigada Gisa Aparecida Giacomin, de forma espontânea, confessou o crime e afirmou concordar com os termos do acordo proposto, contando ainda com a concordância de seu Defensor Público", revelou o Termo de Audiência da 13ª Vara Criminal de Fortaleza.

A juíza Jacinta Inamar Franco Mota Queiroz considerou que "estão presentes as condições objetivas e subjetivas previstas no art. 28-A do Código de Processo Penal. Da mesma forma, a proposta apresentada pelo Ministério Público nos parece adequada e suficiente. Dito isto, homologo o termo de acordo para que surta os seus efeitos legais e jurídicos".

Gisa Aparecida apresentou à Justiça comprovantes dos pagamentos de duas parcelas de R$ 2,5 mil (nos dias 11 de janeiro e 10 de fevereiro deste ano) e do extrato do lançamento do mesmo valor agendado para o próximo dia 10 de março. Caso o pagamento se concretize, a ex-prefeita irá cumprir com as obrigações do Acordo.

Ao elaborar o ANPP, o Ministério Público justificou que "a Investigada confessou voluntária e detalhadamente a conduta que lhe estava sendo imputada, indicando detalhes de como ela havia ocorrido" e concluiu que "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, acrescidos dos motivos, circunstâncias e consequências do crime indicam que o acordo de não persecução penal configura medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime".

Veja também Segurança Quatro acusados de integrar grupo do Comando Vermelho liderado por 'Majestade' são absolvidos Segurança Suspeito de matar namorada asfixiada na frente do filho pode pegar 60 anos de prisão, diz MP do Ceará

Ex-prefeita foi indiciada por furto

A Polícia Civil do Ceará chegou a indiciar Gisa Aparecida Giacomin por furto, no dia 18 de setembro de 2024. O crime aconteceu no restaurante de um hotel, localizado na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, no dia 12 de setembro daquele ano. A vítima foi uma mulher cearense, que mora nos Estados Unidos e esqueceu a bolsa no local.

Em vídeo obtido pelo Diário do Nordeste, a ex-prefeita de Catanduvas aparece chegando na mesa do café da manhã, acompanhada do marido, às 9h27. Ela visualiza a bolsa pendurada na cadeira e parece comentar sobre a peça. Às 9h38, ela retira a bolsa da cadeira, bota no colo e visualiza o que existe dentro da peça. Em seguida, ela se levanta e deixa a área do café da manhã na posse do objeto.

Veja o vídeo da ação criminosa:

O furto da bolsa foi denunciado à Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), que identificou a suspeita. Entretanto, a ex-prefeita deixou o hotel onde estava hospedada no dia seguinte ao furto. Ela acabou sendo localizada pelos policiais civis em outro hotel, onde procurou hospedagem.

A ex-gestora municipal de Catanduvas foi intimada e compareceu à Delegacia para devolver a bolsa. Ao ser interrogada, a mulher confessou que pegou a bolsa e que "realmente cometeu um erro, que nunca havia praticado qualquer tipo de delito em sua vida e que não sabe o que se passou em sua cabeça para agir dessa forma".