Ex-prefeita é indiciada por furto de bolsa em hotel na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza

A mulher identificada como Gisa Aparecida Giacomin, 62, ex-prefeita da cidade de Catanduvas (SC), foi filmada furtando uma bolsa durante o café da manhã em um hotel na capital cearense — localizado na Avenida Beira-Mar. As câmeras de vigilância do empreendimento flagraram o caso que ocorreu no dia 12 de setembro deste ano.

Em vídeo obtido pela reportagem, a mulher aparece chegando na mesa do café da manhã às 9h27, acompanhada de um homem. Ela visualiza a bolsa pendurada na cadeira e parece comentar sobre a peça.

Às 9h38, ela retira a bolsa da cadeira, bota no colo e visualiza o que existe dentro da peça. Em seguida, ela se levanta e deixa a área do café da manhã com o objeto.

A reportagem apurou que representantes do hotel registraram Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur) no mesmo dia do ocorrido. Em seguida, a Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar o crime. A reportagem não conseguiu contato com a defesa da suspeita.

Mulher foi indiciada

Com informações repassadas pelo hotel, a Deprotur identificou a suspeita, que foi intimada e compareceu à unidade policial. A ex-prefeita foi indiciada pelo crime de furto.

Na Delegacia, a mulher devolveu os pertences da vítima, que é cearense e vive nos Estados Unidos.