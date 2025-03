Fábrica de sorvetes é fechada após consumidora encontrar barata em picolé no RJ

Uma fábrica de sorvetes de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, foi fechada pela Secretaria de Defesa do Consumidor e o Procon nessa quinta-feira (6), dias após um produto fabricado pelo local viralizar nas redes sociais por estar com uma barata no recheio. Um banhista encontrou o inseto enquanto consumia o picolé na praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da capital carioca. As informações são da TV Globo.

"Coisas que só acontecem no Recreio, olha isso. O picolé que a menina acabou de comprar aqui. Olha o que tem dentro do picolé. Olha isso, cara. Uma barata inteira, grande", disse um banhista mostrando o alimento em vídeo.

A responsável pelo picolé foi a fábrica Doce Verão, localizada na Baixada Fluminense. O fechamento foi determinando após uma série de irregularidades serem identificadas no local. Mofo nas paredes, ralos inadequados, falta de telas de proteção contra pragas e até rachaduras foram encontradas.

Ainda segundo informações da Secretaria de Defesa do Consumidor, confirmadas ao portal g1 local, a fábrica também não possuía licença sanitária para funcionamento ou certificado do Corpo de Bombeiros.

Agora, para retomar o funcionamento, a Doce Verão terá que realizar as adequações na fábrica e cumprir exigências legais. Os representantes do local não se pronunciaram publicamente.

