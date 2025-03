Um funcionário do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, morreu nessa quinta-feira (6) ao ser atropelado por um ônibus enquanto o veículo realizava uma manobra de ré dentro do terminal.

O veículo estava sem passageiros no momento do acidente e se aproximava da plataforma de ônibus do aeroporto. De acordo com a concessionária Aena, que administra Congonhas, o funcionário trabalhava para a empresa terceirizada que faz a gestão dos ônibus no terminal.

Veja também País Homem nada ao lado de tubarão-baleia no litoral de São Paulo; veja vídeo País Suspeito de matar jornalista Cristiano Freitas é preso em Curitiba; homem é investigado por roubo e extorsão

Em nota, a empresa disse, ainda, que o funcionário foi socorrido de imediato e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade dele não foi revelada.

"As equipes de emergência foram imediatamente acionadas para os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada ao hospital, mas, infelizmente, não resistiu e veio a óbito. A Aena presta as mais sinceras condolências à família e está totalmente à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações do caso", disse a concessionária, em nota.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.