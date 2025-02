Suspeito é morto e três adolescentes são apreendidos após assaltos no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza

Uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), após denúncias de assaltos no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, terminou com um suspeito morto e três adolescentes apreendidos, na última sexta-feira (31). Uma arma de fogo, um simulacro de arma e munições também foram apreendidos.

Conforme a Polícia Militar, a ocorrência iniciou por volta das 15h, quando policiais foram acionados para atender a um assalto ocorrido em um estabelecimento comercial na Rua Zeza Pontes.

Segundo relatos da vítima, indivíduos armados levaram um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. Após o crime, o grupo fugiu e realizou mais dois assaltos na mesma região." Polícia Militar do Ceará Em publicação

Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) localizou e iniciou um acompanhamento tático aos suspeitos. O veículo dos suspeitos foi interceptado. Na abordagem, três adolescentes foram apreendidos, na posse de um simulacro de pistola.

Veja também Segurança Homem que teria sofrido tentativa de homicídio de PMs em 2023 é preso com pistola turca e granada no Ceará Segurança 'Diabinho' e 'Arara': suspeitos de matar taxista em latrocínio no Parque Araxá são presos

O quarto suspeito fugiu para uma área de mata. "Com o apoio de diversas equipes da PMCE, foi realizado um cerco na região. Durante as buscas, os policiais da Força Tática do 22º Batalhão de Polícia Militar localizaram o suspeito, que, ao perceber a presença da equipe, efetuou disparos contra os agentes. Diante da agressão, os policiais reagiram, atingindo o indivíduo, que caiu ao solo", narrou a Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do suspeito. Um revólver calibre 38, com numeração suprimida e cinco munições deflagradas, foi apreendido pelos policiais.

Os adolescentes apreendidos foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde um ato infracional análogo ao crime de roubo foi instaurado em desfavor do trio.