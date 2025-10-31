Diário do Nordeste
Imagem aérea do Google Maps mostrando uma área urbana com terrenos e construções. No centro-esquerda, há um grande terreno de terra exposta cercado por vias asfaltadas, identificado como “R. Interna”. Ao lado direito desse terreno, aparece a Rua República da Armênia, margeada por alguns prédios e estacionamentos. À direita, em destaque, está a Avenida Washington Soares, uma via larga com canteiro central. Também são visíveis ruas adjacentes, como Rua Vereador Pedro Paulo (na parte inferior) e Rua Gerardo Barros Teixeira (mais acima, à direita). Na parte superior da imagem, nota-se uma área verde com o marcador “Riacho Água Fria – Acesso recente”.

PontoPoder

CMFor autoriza venda de área de proteção ambiental no bairro Luciano Cavalcante a setor privado

A propriedade tem 2.833,20 m² e fica no encontro da avenida Washington Soares com a rua conhecida como República da Armênia

Ingrid Campos 01 de Outubro de 2025
latrocinio casa papai noel prisao amontada suspeito mandado de prisao

Segurança

Investigados por morte de idosa na 'Casa do Papai Noel', em Fortaleza, são presos

A mulher de 63 anos foi estrangulada. O pai dela também ficou ferido e foi socorrido

Redação 12 de Setembro de 2025
Nissan preto roubado

Segurança

Polícia Militar apreende adolescente suspeito de participação em latrocínio na 'Casa do Papai Noel'

Crime vitimou a engenheira de pesca Tâmara Patrícia Rema Andrade, de 63 anos

Redação 08 de Agosto de 2025
Casa do Papai Noel

Segurança

Idosa morre amordaçada após invasão e roubo à 'Casa do Papai Noel', em Fortaleza

Homens levaram eletrodomésticos e um carro da família

Messias Borges e Renato Bezerra 07 de Agosto de 2025
parque rachel de queiroz, proteção ambiental, zona ambiental, veto, câmara municipal

PontoPoder

Evandro veta mudanças em áreas verdes de três bairros de Fortaleza; Câmara vai analisar o texto

Prefeitura ainda alterou leis sobre o zoneamento em outros três bairros, todas em vigor desde o fim do Governo Sarto

Ingrid Campos 29 de Abril de 2025
Suspeitos teriam realizado série de assaltos, na posse de uma arma de fogo e um simulacro de arma

Segurança

Suspeito é morto e três adolescentes são apreendidos após assaltos no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza

Uma arma de fogo, um simulacro de arma e munições foram apreendidos com os suspeitos

Redação 01 de Fevereiro de 2025
Homem foi preso no bairro Luciano Cavalcante

Segurança

CAC é preso após ameaçar homem com pistola durante discussão em Fortaleza; veja

Suspeito foi autuado em flagrante por ameaça e porte ilegal de arma de fogo

Redação 03 de Setembro de 2024
Imóveis para vender e alugar

Negócios

Supervalorizado, preço do aluguel de bairro da região sul de Fortaleza ultrapassa Meireles

Nos últimos 12 meses, valor da locação residencial na região disparou mais de 50%

Luciano Rodrigues 18 de Julho de 2024
Foto de educador físico que matou mulher ao lado de foto de viaturas do lado de fora da casa onde ocorreu o crime

Segurança

Filho de mulher morta por educador físico gritava por socorro em casa quando a Polícia chegou

O crime ocorreu na frente da criança de 11 anos, na residência da família no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza

Matheus Facundo 01 de Fevereiro de 2024
Homem de 49 anos preso em flagrante

Segurança

Educador físico é preso em flagrante por feminicídio contra esposa no bairro Luciano Cavalcante

Homem de 49 anos matou a vítima a facadas nesta quarta-feira (31)

Redação 31 de Janeiro de 2024
