Educador físico é preso em flagrante por feminicídio contra esposa no bairro Luciano Cavalcante

O educador físico Antônio Márcio Ribeiro Parente e Silva, de 49 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (31), por suspeita do crime de feminicídio contra a própria esposa. A vítima foi morta a facadas no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou o suspeito e o encaminhou para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza. Ele foi autuado pelos crimes de feminicídio e por causar constrangimento à criança que estava sob a guarda dele.

Conforme os vizinhos relataram à reportagem da TV Verdes Mares, era possível escutar os gritos desde 7h30 da manhã. O filho da vítima chegou a sair de casa, correndo pela rua e pedindo ajuda. A criança explicou que o pai estava agredindo a mãe.

No local do crime, foram apreendidos: uma faca, uma pistola de airsoft, uma espingarda de chumbo, uma espada, um bastão de ferro retrátil e cinco aparelhos celulares. O suspeito está à disposição da Justiça.

