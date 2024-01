Motorista morre eletrocutado após caçamba tocar fiação em Juazeiro do Norte

Um motorista de caminhão caçamba morreu após receber uma descarga elétrica, na tarde desta quarta-feira (31), em Juazeiro do Norte. A vítima de 29 anos não teve a identidade revelada.

O caminhão descarregava pedras no bairro Brejo Seco quando a caçamba tocou uma fiação de média tensão e energizou o veículo. O motorista desceu do transporte e encostou na parte metálica do caminhão, o que o fez receber a descarga elétrica e morrer no local.

A Enel Distribuição Ceará informou, em nota, que a rede do local é de média tensão e "está nos padrões e normas técnicas de segurança". "A empresa esclarece que técnicos foram enviados ao local para realizar o desligamento da rede", diz nota.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso será investigado como "morte suspeita" pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.