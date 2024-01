PM rende influenciador que fazia pegadinha com furto de celular no Interior do Ceará

O influenciador digital e humorista José Edson foi rendido por um policial militar (PM) durante a gravação de uma pegadinha de furto de celular em São Benedito, no Interior do Ceará. O vídeo foi publicado no Instagram na última segunda-feira (29) e já passa de 84 mil visualizações.

Nas imagens, Edson chega em uma loja de açaí com outro amigo influenciador, pega um celular da mesa e sai, simulando um furto. O PM, que era uma das pessoas sentadas, percebe a situação, saca sua arma e manda ele deitar no chão. O vídeo mostra a dupla fazendo a mesma pegadinha com outras pessoas.

Policial responde publicação

O agente de segurança é alertado pela pessoa que estava filmando que se trata de uma pegadinha. Por meio dos comentários da publicação, Edson deu a entender que a situação foi resolvida e até parabenizou o PM pela abordagem.

"Quero parabenizar o Policial Militar do estado do Ceará Daniel Fontinele pelo profissionalismo e a forma como conduziu a abordagem. Esses guerreiros são altamente treinados e capacitados para as mais diversas situações. Existem situações que nos colocam em risco todo dia, essa foi uma delas, porém esse personagem que criei divide opiniões. Seguimos trabalhando em busca de levar entretenimento e alegria em forma de risos para nossos seguidores, sempre respeitando a todos!", comentou o influencer.

O policial respondeu à mensagem e agradeceu "pelo reconhecimento" de seu trabalho. Na postagem, seguidores chegaram a comentar que o caso foi uma "armação", e outros demonstram preocupação com a pegadinha.

O Diário do Nordeste tentou contato com José Edson para comentar o acontecimento, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria.