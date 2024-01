Composição policial que agrediu suspeito com tapas e murros no Interior do Ceará é afastada da PM

Policiais militares que aparecem em um vídeo agredindo um suspeito preso, com tapas, murros e um "mata-leão" (golpe de estrangulamento), no Interior do Ceará, foram afastados das funções pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), nesta quarta-feira (31).

O vídeo (que não será exibido devido a violência) mostra o suspeito já rendido sendo interrogado e agredido por uma composição policial, formada por quatro policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). A imagem marca a data de 7 de dezembro de 2023. A reportagem apurou que o caso aconteceu na cidade de Jardim.

Enquanto outros PMs realizam buscas em uma casa, um policial militar pergunta ao suspeito se ele "tá pensando que tem menino aqui?" e o agride com um tapa. "Tu tá pensando que a gente vai dar viagem perdida aqui? Tá pensando que nós estamos brincando aqui?", questiona o militar, com mais dois tapas no rosto do suspeito.

Veja também

Outro policial dá um "mata-leão" no suspeito, enquanto o mesmo PM que o agredia com tapas começa a dar socos na sua barriga. Depois, os militares o colocam sentado "Fala, bora. Como é?", indagam.

A CGD informou, em nota, que, "ao tomar conhecimento da ocorrência, determinou imediata instauração de processo disciplinar em desfavor dos policiais militares para apuração na seara administrativa, estando este em trâmite. A Controladoria estabeleceu, ainda, o afastamento dos militares das funções. A ocorrência também é investigada pela Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar (CPJM) da Polícia Militar por meio de Inquérito Policial Militar (IPM)".

Também procurada, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) corroborou, em nota, que "tomou conhecimento da ocorrência e instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar os fatos. O caso também será apurado por meio da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD)".

"Ressaltamos que a PMCE não compactua com desvios de condutas por parte de seus integrantes e repudia qualquer ação que vá de encontro aos valores e deveres da Corporação", frisou a Corporação.