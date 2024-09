CAC é preso após ameaçar homem com pistola durante discussão em Fortaleza; veja

Um homem, de 40 anos, suspeito de ameaça e porte ilegal de arma foi preso nessa segunda-feira (2), no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Durante a ação, o indivíduo afirmou que era Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Por volta das 10h56 de segunda, o suspeito teria se desentendido com uma pessoa em um estabelecimento comercial, no bairro Parreão, e ameaçou o indivíduo com uma arma de fogo. A vítima repassou as informações do veículo conduzido pelo suspeito por meio do número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Após a denúncia, operadores do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) monitoraram a movimentação do automóvel e uma equipe do Comando Tático Motorizado (Cotam) prendeu o homem. Na ocasião, o suspeito confirmou que portava uma pistola 9mm, porém a guia de trânsito da arma estava atrasada há quase seis meses e a arma estava municiada, ao contrário do que prevê a legislação brasileira.

O homem foi conduzido até o 25º Distrito Policial (25º DP) e foi autuado em flagrante por ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Também foi constatado que ele possui antecedentes por crime contra a administração pública.

