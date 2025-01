Engenheiro africano preso no Ceará aplicava 'golpe da energia solar' há 3 anos

O engenheiro africano Edgar Indequi, preso em Sobral nessa quarta-feira (29), vinha aplicando golpes no Ceará há pelo menos três anos. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que contra o suspeito natural de Guiné-Bissau há três inquéritos instaurados por estelionato e uma denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) pelo crime de violência doméstica.

Em todos os inquéritos de estelionato, Edgar foi indiciado. Somados, os prejuízos das vítimas chegam a aproximadamente R$ 140 mil. O modus operandi do golpe se repetia: o engenheiro ofertava às vítimas 'kits de placas de energia solar' e após receber os valores, não instalava o produto ou sequer respondia aos compradores.

Ainda em 2021, o nome do africano passou a ser conhecido pelas autoridades, quando ele foi investigado e denunciado por ameaçar a namorada, uma jovem de 16 anos. Em 2022, passou a ser réu na Justiça cearense.

De acordo com a denúncia do MP, "o acusado e vítima haviam se conhecido há pouco tempo e começaram a se relacionar afetivamente. Chegaram a manter relações sexuais consentidas, porém, o acriminado começou a demonstrar comportamento possessivo, chegando a afirmar que, se a jovem o traísse, ele a mataria".

Há pelo menos cinco vítimas do suspeito, segundo a Polícia Civil do Ceará. A reportagem não localizou a defesa do engenheiro

ESTELIONATO

Uma das vítimas do 'golpe da energia solar' disse à Polícia ter descoberto que Edgar chegou a falsificar um documento da Enel, fraudando que o processo de instalação de energia solar estava em andamento, "o que se revelou completamente inverídico quando a autora se dirigiu até um posto da concessionária mais próximo de sua casa".

Consta ainda em um dos inquéritos que o engenheiro chegava a prometer "de brinde" um aparelho de ar-condicionado para as pessoas que adquirissem placas de energia solar com ele.

Outra vítima é proprietária de uma clínica em Sobral. Ela teria fechado negócio com Edgar ainda em 2022. Foram meses cobrando o suspeito para que ele entregasse, ainda tentando um acordo antes da decisão de acionar a Justiça para o caso.

Legenda: Trecho de uma conversa entre suspeito e vítima Foto: Reprodução

Em uma das conversas, o suspeito disse que tinha saído da cidade para resolver uns problemas e que as vítimas "podiam entrar na Justiça, tranquilo".

A PRISÃO

Nessa quarta-feira (29), a Polícia cumpriu mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que foi levado até a Delegacia Municipal de Sobral e está à disposição da Justiça.

A Polícia diz ainda que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp.