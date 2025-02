Homem é denunciado pelo Ministério Público por matar ex-companheira em Tamboril, no Interior do Ceará

Um homem foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por matar a ex-companheira, a professora Maria Valderisse Carvalho (conhecida como Lenivalda Carvalho), de 56 anos, no Município de Tamboril (a cerca de 280 km de distância de Fortaleza), no Interior do Ceará. O crime aconteceu no dia 10 de janeiro deste ano.

O MPCE pediu à Justiça Estadual, na denúncia apresentada na última sexta-feira (31), pela condenação de Francisco Cláudio da Silva Moura por feminicídio, com o aumento da pena em virtude do crime ter sido cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Conforme a denúncia, o acusado não aceitava o término do relacionamento amoroso com a vítima, ocorrido há 6 anos. Uma filha do casal "declarou que seu pai fazia ameaças constantes à sua mãe, afirmando que 'resolveria o problema' e que, na noite anterior ao crime, o denunciado permaneceu rondando a casa da vítima, o que a fez dormir na residência de sua outra filha".

Na manhã de 10 de janeiro, Francisco Cláudio conseguiu entrar na casa de Lenivalda, localizada na Rua Basílio Castro, e a matou com cortes provocados por um estilete no pescoço da vítima. Após o crime, o acusado tentou tirar a própria vida.

"Ao tomar conhecimento dos fatos, a composição foi até o local, tendo encontrado a porta da residência aberta e, logo, que adentraram, encontraram Francisco Claudio deitado por cima do corpo da vítima, a Sra. Maria Valderisse Carvalho, em uma área de serviço da casa, estando aquele ainda com vida, embora desacordado, e esta já aparentava ter falecido", descreveu o promotor de Justiça Guilherme Miranda Maia, na denúncia.

A vítima era querida pela população de Tamboril, devido à sua profissão. A Secretaria da Educação de Tamboril manifestou pesar pelo falecimento da professora Lenivalda Carvalho, após o crime: "Toda a equipe presta solidariedade aos familiares, amigos e colegas nesse momento tão doloroso".