Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (2/2)

A Lua em Áries traz um dia de coragem, garra e força, favorecendo iniciativas e decisões assertivas. Com os aspectos positivos com Plutão e Mercúrio, a intuição e a comunicação ganham profundidade. Hoje, você pode sentir uma clareza maior sobre o que precisa ser feito e ter conversas transformadoras. É um momento ideal para planejar e alinhar sua mente com seus objetivos, pois a partir do dia 5, será necessário agir com firmeza. Use esse dia para se fortalecer internamente e estruturar seus próximos passos.

Áries

A Lua no seu signo renova sua energia e impulsiona sua vontade de agir. Com a influência de Plutão, há um senso de transformação profunda, e Mercúrio favorece diálogos que podem abrir portas. Use esse dia para planejar seus próximos movimentos com clareza.

Touro

O dia pede um olhar mais estratégico para seus bastidores. Você pode perceber algo que estava escondido ou ganhar clareza sobre um processo interno. As conversas de hoje podem trazer insights poderosos.

Gêmeos

Amizades e conexões podem ser fonte de inspiração e mudança. Com a Lua em harmonia com Mercúrio, boas conversas podem abrir novas perspectivas. Plutão reforça que algumas trocas têm o poder de transformar seu caminho.

Câncer

Seus objetivos profissionais estão em destaque, e hoje pode ser um bom momento para traçar estratégias. Plutão fortalece sua postura e Mercúrio ajuda na comunicação assertiva. Se precisar negociar algo, aproveite esse trânsito favorável.

Leão

A energia do dia favorece o aprendizado e a expansão da mente. Você pode ter um insight poderoso ou uma conversa que traga clareza sobre o seu futuro. Se está planejando algo grande, esse é um dia importante para organizar as ideias.

Virgem

A Lua ilumina questões profundas e traz uma oportunidade de renovação emocional. Com Plutão envolvido, você pode perceber padrões que precisam ser transformados. Mercúrio favorece conversas que ajudam a organizar essas mudanças.

Libra

Relacionamentos e parcerias ganham destaque. A energia do dia favorece diálogos esclarecedores, que podem ajudar a fortalecer vínculos ou finalizar algo que já não faz sentido. A comunicação está poderosa, aproveite!

Escorpião

O dia favorece a organização e o planejamento. Com a harmonia entre Lua, Plutão e Mercúrio, você pode estruturar melhor sua rotina e transformar hábitos que precisam ser renovados. Pequenos ajustes podem trazer grandes impactos.

Sagitário

A criatividade e o prazer estão em alta. Se está envolvido em um projeto pessoal ou algo que te motiva, esse é um ótimo dia para estruturar suas ideias. Conversas e insights podem ajudar a dar forma a algo significativo.

Capricórnio

O dia favorece um olhar mais atento para sua base emocional e familiar. Com Plutão envolvido, transformações internas podem acontecer. A comunicação também está favorecida, então aproveite para resolver pendências importantes em casa.

Aquário

A Lua ativa sua comunicação e favorece conversas importantes. A harmonia com Plutão traz mais profundidade para suas palavras, e Mercúrio ajuda a organizar os pensamentos. Se precisa expressar algo, esse é um ótimo dia para fazê-lo.

Peixes

O céu favorece reflexões sobre seus recursos e finanças. Com Plutão envolvido, você pode ter uma mudança de perspectiva sobre seu valor. Mercúrio ajuda a clarear sua relação com dinheiro e recursos, facilitando planejamentos mais estratégicos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.