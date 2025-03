Joaquim Huck completa 20 anos e ganha declaração de Luciano e Angélica

Joaquim Huck, o primogênito de Angélica e Luciano Huck, completou 20 anos neste sábado (8). O jovem ganhou homenagens especiais dos pais famosos e corujas nas redes sociais.

O comandante do 'Domingão' foi quem começou as declarações. Ele reuniu uma série de fotos raras ao lado do filho, e escreveu ainda um texto onde fala o quanto Joaquim é especial para ele e para a família.

"Há exatos 20 anos, no dia 8 de março de 2005, em pleno Dia Internacional da Mulher e no aniversário de Hebe Camargo, ele chegou em nossas vidas. Com seus cabelos espetados, veio para transformar nosso mundo. Joaquim foi o primeiro passo para o salto mais importante da minha vida: nossa família", iniciou Luciano.

O apresentador lembrou que a chegada do primogênito foi sob os holofotes, em “uma receita que poderia ter desandado”. “Mas, muito pelo contrário. Joaquim se tornou um homem curioso, interessado e interessante, fiel aos seus valores, inteligente, pronto para qualquer conversa e sempre com uma pitada de humor afiado – uma companhia deliciosa. Parabéns, meu filho! Que você siga sendo esse cara incrível. Te amo. Amor maior que eu”, finalizou Huck.

O aniversariante também recebeu o carinho da mãe. Angélica apostou em uma única foto, mas o texto não emocionou menos. “Hoje, meu coração transborda de amor, orgulho e admiração por você. Vinte anos… como o tempo passou depressa! Ainda ‘ontem’ você era tão pequeno, frágil, cheio de curiosidade pelo mundo. E agora, vejo diante de mim um homem incrível, forte, íntegro e pronto para seguir sua própria jornada”, começou a loira.

Para ela, o filho tem “uma responsabilidade admirável, uma honestidade inabalável e um coração gigante”. “Os 20 anos… vamos esquecer o rótulo da vida adulta. Você sempre foi um exemplo de maturidade, inteligência e bondade. Quanto orgulho da sua essência, meu filho”, complementou Angélica.

Joaquim hoje estuda em uma universidade nos Estados Unidos e namora a influenciadora Manuela Esteves, com quem comemorou a nova idade no Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro.