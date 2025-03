Sophie Charlotte se esquiva de pergunta sobre viver amor de Carnaval, após término com Xamã

Sophie Charlotte foi mais uma famosa que deu o que falar ao marcar presença na Marquês de Sapucaí para curtir o Desfile das Campeãs das escolas de samba do Rio de Janeiro, que aconteceu neste sábado (8).

Em um dos camarotes da Sapucaí, a recém-solteira apareceu ao lado da mãe Renate Elisabeth Charlotte Wolf. Em entrevista ao gshow, Sophie disse que a ocasião se tratava também da comemoração do aniversário da mãe.

Sobre viver um amor de Carnaval após o término com o cantor e ator Xamã, a morena desconversou, se reservando a aproveitar a passagem das escolas de samba que ocuparam os seis primeiros lugares do Carnaval carioca.

"Eu vim com a minha mãe, gente, vamos passar Carnaval com ela hoje. Não, hoje não (rolaria um romance na folia)", destacou Sophie.

Ela aproveitou ainda para falar sobre o look para a maratona de desfiles. Charlotte disse que tentou mudar a forma do abadá do camarote para os diferentes dias. Para este sábado, por exemplo, ela cortou a peça e experimentou deixar a barriguinha de fora. "Gosto de me produzir, tá muito calor", disse.

Término carnavalesco

No domingo (2), em meio à folia do Carnaval 2025, a assessoria de imprensa de Xamã confirmou ao portal Extra que ele e Sophie estavam solteiros. No sábado (1), o artista havia aparecido sozinho em um camarote.

O relacionamento, segundo a equipe, terminou sem problemas. "Eles terminaram de forma amigável e seguem com carinho e admiração um pelo outro", informou a nota.

O ex-casal assumiu o relacionamento em julho de 2024, durante o Festival de Inverno, no Rio. Tudo começou nos bastidores da novela Renascer, da TV Globo. A última aparição pública dos dois aconteceu em 10 de fevereiro, no maior clima de romance em uma praia carioca.