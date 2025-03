Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (10/3)

Estamos nos preparando para atravessar um momento desafiador. A Lua de Sangue se aproxima, ela chega no dia 14, trazendo revelações e viradas de chave. São semanas de intensas conclusões, crises e verdades que antes estavam ocultas. Além do eclipse, Vênus segue retrógrado, Marte ainda caminha na zona de sombra e Mercúrio já começa a desacelerar para sua retrogradação. Apertem os cintos!



Hoje, a Lua chega em Leão e se opõe a Plutão, exigindo transformação e coragem para encarar o que precisa ser deixado para trás. Em meio a tantas revisões, não se apegue tanto a detalhes—solte o que já não funciona mais na sua vida. Há, no entanto, uma luz nesse processo: a Lua também forma aspectos harmoniosos com Mercúrio, Vênus e Júpiter, trazendo oportunidades de diálogo, reconexão e até mesmo celebração em meio ao caos. A segunda-feira chega com a energia dos encontros, do apoio mútuo e dos pequenos momentos que sustentam a caminhada.



Dica do dia: Confie no fluxo das mudanças. Você não está só nessa travessia.

Áries

Prepare-se para conversas importantes. O céu pede que você olhe para os laços que te fortalecem e os que precisam de ajustes. Hoje, há espaço para diálogos sinceros, mas não tente controlar tudo.

Touro

Revisões financeiras e emocionais estão em pauta. Solte o que não te valoriza e se permita receber mais. A Lua em Leão ilumina sua casa da base e da família—observe o que precisa ser ressignificado.

Gêmeos

Sua voz está poderosa hoje! Com a Lua em harmonia com Mercúrio, suas palavras podem inspirar e até abrir portas. Mas cuidado para não falar demais—Plutão exige profundidade e estratégia.

Câncer

O que tem verdadeiro valor na sua vida? O céu pede que você olhe para seus recursos e sua autoestima. É um bom momento para soltar padrões que limitam sua prosperidade e reconhecer sua abundância.

Leão

Com a Lua no seu signo, suas emoções estarão à flor da pele. Plutão pode trazer desafios nos relacionamentos, exigindo transformações profundas. Mas há também espaço para encontros e boas trocas.

Virgem

O céu pede que você desacelere. Com Mercúrio prestes a retrogradar, revisões são necessárias. Cuide da sua energia e observe sinais do corpo. A espiritualidade pode trazer respostas importantes hoje.

Libra

Se abra para conexões! A energia do dia favorece encontros significativos e apoio mútuo. Mas fique atento: relações desgastadas podem pedir uma decisão definitiva.

Escorpião

Atenção ao seu caminho profissional. O céu pode trazer um desafio ou um reconhecimento inesperado. Solte o controle e confie mais no fluxo das mudanças. Algo maior está se desenhando.

Sagitário

O desejo de explorar novos caminhos está crescendo. O céu apoia aprendizados, viagens e conexões com pessoas que ampliam sua visão de mundo. Esteja aberto ao novo, mas finalize o que precisa ser concluído.

Capricórnio

Transformações internas em andamento. A Lua em Leão ilumina sua área emocional e Plutão pode trazer crises ou decisões profundas. Solte o que já não cabe mais. O futuro está chamando.

Aquário

Seus relacionamentos estão sendo testados. A Lua oposta a Plutão pode trazer um impasse ou um pedido de mudança. Mas os aspectos positivos favorecem reconciliações e diálogos sinceros.

Peixes

Atenção à sua rotina e ao seu corpo. Se algo não está funcionando, este é o momento de soltar e reorganizar. Pequenos ajustes agora podem evitar grandes desgastes depois.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.