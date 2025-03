Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 10 de março

Estamos nos preparando para atravessar um momento desafiador. A Lua de Sangue se aproxima, ela chega no dia 14, trazendo revelações e viradas de chave. São semanas de intensas conclusões, crises e verdades que antes estavam ocultas. Além do eclipse, Vênus segue retrógrado, Marte ainda caminha na zona de sombra e Mercúrio já começa a desacelerar para sua retrogradação. Apertem os cintos!



Hoje, a Lua chega em Leão e se opõe a Plutão, exigindo transformação e coragem para encarar o que precisa ser deixado para trás. Em meio a tantas revisões, não se apegue tanto a detalhes—solte o que já não funciona mais na sua vida. Há, no entanto, uma luz nesse processo: a Lua também forma aspectos harmoniosos com Mercúrio, Vênus e Júpiter, trazendo oportunidades de diálogo, reconexão e até mesmo celebração em meio ao caos. A segunda-feira chega com a energia dos encontros, do apoio mútuo e dos pequenos momentos que sustentam a caminhada.



Dica do dia: Confie no fluxo das mudanças. Você não está só nessa travessia.

Signo de Gêmeos hoje

Sua voz está poderosa hoje! Com a Lua em harmonia com Mercúrio, suas palavras podem inspirar e até abrir portas. Mas cuidado para não falar demais—Plutão exige profundidade e estratégia.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.