BC autoriza novas regras para facilitar o pagamento de boletos com PIX a partir desta segunda (3)

Uma resolução do Banco Central entrará em vigor nesta segunda-feira (3) e deve universalizar o PIX como forma de pagamento em boletos. Atualmente, algumas instituições financeiras já oferecem a modalidade, mas ainda está em fase de testes.

Segundo o G1, que publicou a informação, as regras devem padronizar e explicar detalhadamente como a ferramenta poderá ser usada, inclusive, com estabelecimento de responsabilidade entre os participantes.

"Pagar pelo PIX é mais simples. Naturalmente, o mercado vai convergir para isso, vai ser natural. Quando uma instituição começa, a outra vai atrás, não tem jeito. Já tem instituição fazendo, só que ainda não está padronizado", comentou ao G1 Mardilson Fernandes Queiroz, consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor) do Banco Central.

Com a mudança, haverá um QR Code específico para pagamento via PIX, que será inserido no próprio boleto.

Boleto dinâmico deve aumentar concorrência

Na entrevista ao G1, Queiroz disse ainda que o BC estuda a criação de "boletos dinâmicos", que possibilitarão que empresas que recebem mensalmente o pagamento por boletos antecipem o recebimento desses valores, dando margem para uma concorrência maior entre as instituições financeiras que oferecem essa linha de crédito.

Atualmente, as empresas que vendem produtos e serviços com o uso de boletos, incluindo incorporadoras imobiliárias, estão "presas" às instituições financeiras que emitiram os documentos.

A ideia, agora, é que sejam criadas plataformas, feitas e operadas pelo mercado financeiro, com supervisão do BC, por onde será possível registrar as "duplicatas escriturais" — que são títulos que comprovam os valores a receber. Com isso, as empresas poderão fazer um "leilão" entre os bancos para ver quem oferece a elas o juro mais baixo.

A expectativa do Banco Central, no entanto, é de que essa plataforma esteja pronta apenas no segundo semestre de 2026.