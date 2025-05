De olho nas PPPs, Metrofor planeja retomar estações Sé, Luiza Távora e Leonardo Mota da Linha Leste

A Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor) pode voltar a contar com mais três estações no trajeto entre o Centro e o Papicu. Pelo menos é o que garante o secretário de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), Hélio Winston Leitão, em entrevista ao Diário do Nordeste.

As estações Sé, Luiza Távora e Leonardo Mota constavam no projeto original, que somava 13 estações (da Tirol-Moura Brasil até o Edson Queiroz), e foram removidas após sucessivas revisões no planejamento.

Conforme afirma o secretário, porém, a situação atual delas é de possível retomada, facilitando, dessa forma, a construção de acordos de Parcerias Público-Privada (PPPs).

Com as mudanças no projeto, a Linha Leste do Metrofor passou a ser em duas fases, com a primeira contando com cinco estações, sendo uma de superfície (Tirol-Moura Brasil) e quatro subterrâneas (Chico da Silva Leste, Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu).

É nessa parte onde os trabalhos se concentram atualmente, e a futura extensão da ferrovia não tem previsão de quando terá obras iniciadas. De acordo com Hélio Winston Leitão, Sé, Luiza Távora e Leonardo Mota não estão descartadas no ramal, e a Seinfra está retomando os estudos para voltar a incluir as três estações suprimidas da fase 1.

Estou estudando para levar para o governador Elmano. Já conversei com ele, mas disse que ia levar um projeto bem estruturado, com prós e contras. Há uma grande possibilidade de que a gente insira essas três estações. É bom que se diga que essas três estações foram retiradas do projeto original. Hélio Winston Leitão Secretário de Infraestrutura do Ceará

Como estão as estações atualmente?

As três estações ficam em pontos estratégicos. A primeira — Sé — segue até hoje como canteiro de obras em frente à Catedral de Fortaleza; a Luiza Távora estará nas imediações da praça de mesmo nome, no bairro Aldeota. A terceira, Leonardo Mota, ficará localizada entre a rua de mesmo nome e a rua Vicente Leite, também na Aldeota.

Nenhuma das três teve a construção iniciada oficialmente, ao contrário das estações Chico da Silva Leste, Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu, que seguem programadas para a fase 1 da Linha Leste. As duas primeiras, inclusive, tiveram a conexão subterrânea do primeiro túnel finalizada após a chegada do 'tatuzão' TBM 02 nas proximidades da avenida Santos Dumont.

A retomada dos pontos de parada Sé, Luiza Távora e Leonardo Mota não aumenta o percurso da fase 1 do ramal, hoje fixado em 7,3 quilômetros (km). Com isso, aumentam as estações e, consequentemente, reduz a distância entre os locais, o que, na análise de Hélio Winston Leitão, facilitaria acordos para PPPs.

Como é o atualmente o projeto da Linha Leste?

Tirol-Moura Brasil; Chico da Silva Leste (Subterrânea); Colégio Militar; Nunes Valente; Papicu.

Como era e como pode voltar a ser o projeto da Linha Leste?

Tirol-Moura Brasil; Chico da Silva Leste; Sé; Colégio Militar; Luiza Távora; Nunes Valente; Leonardo Mota; Papicu.

Legenda: Praça Luiza Távora, na Aldeota, pode receber uma estação da Linha Leste do Metrofor Foto: Kid Júnior

"Pensando em uma futura PPP, é preciso (voltar com as estações), porque elas precisam estar próximas umas das outras. Estou fazendo um anteprojeto para levar para o governador para ele tomar a decisão. Vários técnicos e consultores são a favor para que elas sejam inseridas", define o secretário.

Ainda de acordo com o titular da Seinfra, as estações, sobretudo a Sé, "não necessariamente" estarão "no local em que era previsto", no caso em frente à Catedral. A tendência é de que o ponto de parada seja "em outro local nas proximidades", sem definir ao certo o novo espaço.

Segundo fontes ligadas à obra ouvidas pelo Diário do Nordeste, a construção de uma estação no local onde foi planejado para a Sé ficou "complicada". Isso porque no local foram encontrados sítios arqueológicos, além de canais hídricos subterrâneos que dificultam a construção.

Linha Leste deve ficar quase 15 anos em obras

No contraste com a Linha Sul (Chico da Silva — Carlito Benevides) do Metrofor, cuja construção iniciou em 1987 e só começou a operar parcialmente em 2013, terminada integralmente em 2022, a Linha Leste será concluída mais rapidamente. O novo prazo para finalização é no fim de 2028, quase 15 anos após o início das obras.

A construção da Linha Leste foi anunciada em 2010, ainda no primeiro mandato de Cid Gomes (PSB) como governador do Ceará. As obras só começaram definitivamente no fim de janeiro de 2014.

Ao longo de mais de 11 anos de obras, o projeto foi revisto por sucessivas vezes, e encolhido. Quando estiver pronta, a Linha Leste terá 7,3 quilômetros (km), do Centro ao Papicu, com um tempo total estimado de 15 minutos. Até o momento, o ramal conta com cinco estações.

Legenda: Obras da Linha Leste do Metrofor começaram em janeiro de 2014 Foto: Kid Júnior

A fase 2 engloba outras cinco estações (Hospital Geral de Fortaleza, Cidade 2000, Bárbara de Alencar, Centro de Eventos e Edson Queiroz). Ela consta no projeto original, assim como as estações Catedral, Luiza Távora e Leonardo Mota, que estão suspensas com a revisão da fase 1. Uma possível extensão da linha até a Messejana também está sendo analisada.

Como diferencial, será a primeira linha metroferroviária do Brasil quase que inteiramente subterrânea fora do eixo Rio-São Paulo. Na capital carioca, por exemplo, nenhuma das linhas de metrô funcionam 100% no subsolo, contando com pelo menos uma estação em superfície ou elevada.

Quando for concluída, no fim de 2028, será a 9ª linha em operação pelo Metrofor, que deve contar com os seguintes ramais:

Legenda:

* A Linha Leste só deve ser concluída no final de 2028, quando as demais já estarão em funcionamento, de acordo com previsões de Hélio Winston Leitão. O comprimento e a estação final são referentes ao término da fase 1;

** O ramal Expedicionários-Aeroporto partirá da estação Expedicionários da Linha Nordeste e já está em construção. O objetivo é entregá-lo em pleno funcionamento até o fim de 2025, segundo o secretário de Infraestrutura;

*** O ramal Aeroporto-Castelão será um prolongamento da linha Expedicionários-Aeroporto e teve anúncio realizado em fevereiro de 2025. Conforme Leitão, o objetivo é assinar a ordem de serviço para a construção da ferrovia em outubro deste ano e entregá-la concluída dois anos depois, no quarto trimestre de 2027.