Grupo suspeito de aplicar golpes do Pix em 'central telefônica clandestina' é preso no Vicente Pinzón

Seis homens foram presos nessa quarta-feira (29), no Vicente Pinzón, em Fortaleza, suspeitos de receptação. De acordo com a Polícia Civil, no endereço em que o grupo foi localizado, funcionava uma central telefônica clandestina, onde os criminosos se reuniam para aplicar golpes com transferências via Pix.

Os investigadores chegaram ao endereço a partir de uma denúncia. No local, foi descoberto que os suspeitos telefonavam para as pessoas se passando por funcionários de instituições financeiras e até mesmo por grupos criminosos. O intuito era obter dinheiro das vítimas, mesmo que, para isso, precisassem praticar extorsão, ameaçando matá-las.

Nessa quarta, os policiais chegaram à residência, que estava com a porta aberta, e se depararam com uma placa indicando "assistência técnica". Ao perceber a presença da equipe de segurança pública, um dos suspeitos quebrou o próprio aparelho celular.

Materiais apreendidos e capturas

Na casa, foram encontrados aparelhos celulares, notebooks, máquinas de cartões e peças avulsas de aparelhos telefônicos desmontados, cuja origem não foi comprovada por nenhum dos seis abordados.

Um dos presos tem 30 anos de idade e passagens no sistema prisional por homicídio. Outro, de 20 anos, tem antecedentes por roubos. Um terceiro, da mesma idade, responde por tráfico. Por último, um quarto, de 21 anos, já foi fichado por desacato, desobediência e resistência.

O grupo foi conduzido até o 13º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por receptação e formação de quadrilha.

