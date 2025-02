Médico oftalmologista cearense morre em acidente de carro no interior da Bahia

O médico cearense Wellington Furtado morreu em um acidente de carro na cidade de Chorrochó, na Bahia, nessa quarta-feira (19). O oftalmologista de 32 anos voltava do estado baiano em seu carro com direção a Brejo Santo, município da região do Cariri onde ele morava, quando o veículo colidiu com um caminhão na BR-116.

Wellington era conhecido como Lelezinho por seus amigos, familiares e pacientes, conforme notas de pesar publicadas nas redes sociais. O médico era proprietário do Centro Médico Humanize, em Brejo Santo, que contava com mais de 30 especialidades médicas.

"Profissional dedicado, pai, amigo, um filho amado, um irmão querido, um ser humano exemplar de um coração gigante que deixou um legado de cuidado de compromisso", diz nota de pesa postada pelo estabelecimento médico.

O velório e o enterro ocorreram nesta quinta-feira (20) em Brejo Santo. Wellington realizava consultas e também era cirurgião de catarata e retina, segundo consta em seu perfil no Instagram.

Minuto de silêncio na Alece

O deputado estadual Guilherme Landim (PSB) era amigo do médico, e solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do profissional de saúde durante uma sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) nesta quarta. Os parlamentares prestaram homenagem ao oftalmologista.

"A cidade de Brejo Santo e toda a região do Cariri estão estarrecidas com a morte desse jovem profissional. Em nome do Legislativo estadual, eu envio os meus pêsames a toda a família do Wellington e à cidade de Brejo Santo, que estão enlutados", declarou Landim.

O parlamentar também fez uma publicação de luto em suas redes sociais: "Sua partida repentina nos deixou um vazio imensurável, mas ficará comigo a memória e a certeza de que seu legado de amizade e bondade continuará a iluminar nossos caminhos. Neste momento de dor, quero expressar minhas sinceras condolências a toda a família, em especial aos meus amigos, Lelé, e seu irmão, Werbeson".

