Dois homens são mortos a tiros no bairro Lagoa Redonda; uma pessoa ficou ferida

Dois homens foram mortos a tiros no bairro Lagoa Redonda na noite do último sábado (1º). O crime é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um dos mortos tinha 47 anos e antecedentes por homicídio culposo no trânsito.

O outro homem, de 23 anos, tinha passagens por roubo. Ele morreu no hospital. Uma terceira vítima que não foi identificada pela SSPDS foi socorrida e recebeu atendimento médico.

Veja a íntegra da nota da SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga as circunstâncias de duas mortes registradas, na noite desse sábado (1º), no bairro Lagoa Redonda - Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza. Segundo informações policiais, um homem de 47 anos, com antecedentes por homicídio culposo no trânsito, morreu após ser lesionado por disparos de arma de fogo. Outro homem, de 23 anos, com passagens por roubo, também foi lesionado e faleceu no hospital. Uma terceira vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas. As investigações sobre o fato estão à cargo da 3ª Delegacia do DHPP.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.