Motociclista denunciado por morte de jovem no Benfica não prestou socorro para seguir em perseguição

O motociclista Wenderson Jhemerson Silva Muniz, 31, denunciado pela morte do universitário João Victor Fontenele Eloia, 21, em setembro deste ano, em Fortaleza, confessou que percebeu que o passageiro caiu quando ele ultrapassou o sinal vermelho, em um cruzamento com a avenida 13 de Maio, mas decidiu não parar para prestar socorro para continuar perseguindo outro motociclista com quem havia iniciado discussão momentos antes. Ao cair, João Victor morreu atropelado por um ônibus.

A informação consta na denúncia enviada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) à Justiça. "O réu confessou que, mesmo com a vítima/passageiro na garupa, ultrapassou o sinal vermelho na tentativa de 'pegar' o motociclista com quem estava discutindo, chamando atenção sua afirmação de que 'só percebeu que o passageiro havia caído da moto quando ela balançou' e que 'não prestou socorro porque decidiu por perseguir o indivíduo que estava na outra moto'", aponta o documento.

Em depoimento à Polícia, Wenderson afirmou que a intenção era "capturar" o piloto da outra moto e levá-lo até o local do acidente. No entanto, ele não teria alcançado a outra moto porque seria um veículo "mais potente" que teria avançado outros semáforos. Ele alegou, depois, que não voltou mais à 13 de Maio por "medo da população".

Devido ao episódio, o Ministério Público acusa Wenderson de homicídio consumado duplamente qualificado e de deixar de prestar socorro à vítima. Além disso, por ter descumprido regras de trânsito, ignorado a responsabilidade em transportar o passageiro em segurança, agido com desprezo ou desconsideração à vida da vítima, conduzido a motocicleta em alta velocidade, discutido com outro motociclista e avançado semáforo vermelho, foi decretada a suspensão da permissão ou da habilitação dele para dirigir.

A denúncia contra ele foi apresentada na última quarta-feira (30).

Passageiro tentou descer da motocicleta

Na denúncia apresentada à Justiça, o MPCE destaca, ainda, que, percebendo o contexto de perigo, João Victor chegou a pedir para o motociclista parar o veículo para ele descer. O pedido, no entanto, teria sido ignorado pelo réu, que decidiu avançar o sinal fechado e continuar a perseguição.

Discussão no trânsito

A briga que gerou a perseguição que culminou no atropelamento da vítima por um ônibus teria sido iniciada pelo próprio réu, de acordo com os promotores, com base em relatos das testemunhas. Wenderson também já estaria dirigindo de maneira perigosa, em alta velocidade, antes mesmo do início da discussão.

"Os relatos são no sentido de que, já durante o percurso, o réu passou a trafegar em alta velocidade. E que, quando trafegava na Rua Marechal Deodoro, nas proximidades do restaurante Caicó, chegou a encostar levemente no guidão de outra motocicleta que estava em um semáforo. Em razão desse fato, iniciou-se uma discussão entre o réu e esse outro motociclista ainda não identificado, tendo o réu agredido o outro motociclista com um 'tapa no peito' e 'dedo na cara', 'falando muito alto'", evidenciou a denúncia.

Wenderson, por sua vez, argumenta que, na verdade, foi incitado pelo outro motociclista. À Polícia, ele falou que o condutor da outra moto o "trancou" várias vezes até a altura de um posto de combustíveis que fica na Marechal Deodoro e que, no local, chutou seu veículo, atingindo ele e o passageiro, e os ameaçou.

Acidente foi registrado por câmeras

O acidente em que o estudante morreu foi registrado por uma câmera de segurança do posto de gasolina. João Victor era aluno do curso de Engenharia de Computação na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Na câmera, é possível ver que o acidente acontece às 6h49 da manhã. O sinal da avenida 13 de Maio estava aberto, enquanto o da rua Marechal Deodoro estava fechado. Apesar disso, o motociclista avança e dobra a esquina. Neste momento, o estudante se desequilibra da moto e cai na pista.

O ônibus, que estava logo atrás, não consegue parar a tempo e atropela o rapaz. O trânsito para logo em seguida.