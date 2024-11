Diretor de escola pública é preso suspeito de estupro de vulnerável em Baturité

O diretor de uma escola pública foi preso, nessa segunda-feira (4), suspeito de estupro de vulnerável em Baturité. O homem de 55 anos, detido preventivamente, presenteava as vítimas, que tinham entre 13 e 14 anos, para cometer os crimes.

Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia Regional da cidade, o indivíduo, que é dirigente de uma instituição de ensino da rede municipal, aproveitava a proximidade com os alvos para cometer os abusos.

Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi acatada pelo Poder Judiciário. Com a decisão em mãos, os agentes de segurança lograram êxito no cumprimento do mandado de prisão. Agora, o homem está à disposição da Justiça.

A PCCE segue com as investigações acerca do caso e orienta que outras possíveis vítimas do homem procurem a Delegacia Regional de Baturité para relatar os fatos.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio deste endereço eletrônico.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3347-4241, da Delegacia Regional de Baturité. O sigilo e o anonimato são garantidos.