Mulher grávida é morta a facadas após sair para encontro no bairro Varjota, em Fortaleza

Bruna Gonçalves, de 30 anos, foi morta a facadas em uma casa no bairro Varjota, em Fortaleza, após sair para encontrar um homem de 20 anos. O suspeito de ser o autor do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar no dia 26 de outubro. O corpo da vítima, no entanto, foi localizado somente na última sexta-feira (1º).

A vítima estava grávida de quatro meses, de acordo com informações repassadas ao Diário do Nordeste pelo ex-companheiro dela, com tem uma filha de dois anos. A mulher deixa três filhos.

Ela havia saído de casa para o encontro no dia 24 de outubro, e a família ficou sem notícias mais de uma semana.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) a morte de Bruna teria sido no dia 26. No entanto, a família só achou o corpo seis dias depois, quando a mãe dela foi chamada para fazer o reconhecimento na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Suspeito segue preso

O suspeito do assassinato, que não teve a identidade divulgada pela SSPDS, foi conduzido ao 2º Distrito Policial (DP), onde foi lavrado o flagrante para ele ser colocado à disposição da Justiça. Conforme a SSPDS, o homem segue preso.

Atualmente, o caso é investigado pelo 9º DP, unidade que enviou o inquérito ao Poder Judiciário.