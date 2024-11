Suspeito de tráfico internacional de drogas e de chefiar facção é preso em shopping de Fortaleza

Um homem de 35 anos, suspeito de envolvimento no tráfico internacional de drogas, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), na última quinta-feira (31), em um shopping de Fortaleza. As autoridades afirmam que ele é apontado como chefe de uma facção criminosa, de origem carioca, com atuação em dois bairros da Capital.

Considerado o principal alvo de investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade especializada da corporação cearense, o indivíduo seria responsável por diversas ações criminosas registradas no Estado.

Ele ainda é apontado pelos investigadores como chefe de um grupo criminoso carioca com atuação nos bairros Serviluz e Vicente Pinzon, em Fortaleza.

Na semana passada, agentes da Polícia Civil cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o homem, por integrar organização criminosa, e o autuaram em flagrante, por posse ilegal de arma de fogo e receptação. Com ele, foram apreendidos celulares, munições e uma pistola.

A Polícia Civil detalhou que, nesta segunda-feira (4), divulgará mais informações sobre a prisão do suspeito em coletiva de impressa, prevista para acontecer às 11h30.