'Falsos advogados': dupla suspeita de aplicar golpes em idosos no Rio Grande do Sul é presa no Ceará

Dois suspeitos de se passarem por advogados para aplicarem golpes em idosos moradores do Rio Grande do Sul foram presos na Operação Falso Advogado, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) na última sexta-feira (1º). A quadrilha contaria no Ceará com outros 11 integrantes, que foram alvos de mandados de busca e apreensão.

Segundo a PCCE, um homem de 30 anos e uma mulher de 22 anos (que não tiveram a identidade revelada) foram presos em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), por força de mandados de prisão preventiva, pelos crimes de associação criminosa e fraude eletrônica contra a pessoa idosa.

14 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos pelos policiais civis, em Fortaleza (nos bairros Bom Jardim, Granja Lisboa, Parque Santa Rosa e Prefeito José Walter), Caucaia, Maracanaú e Beberibe.

A Polícia Civil detalhou que os suspeitos se passavam por advogados de escritórios no Rio Grande do Sul e entravam em contato com pessoas idosas, informando que as vítimas teriam indenizações a receber, a partir de ações civis. Porém, para receber o dinheiro, os idosos teriam que pagar custas processuais.

"As vítimas oriundas do RS transferiram valores para os falsos advogados. Ao todo, sete vítimas procuraram a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (PCRS), que identificou 13 suspeitos que residiam no Ceará. Os idosos tiveram um prejuízo de cerca de R$25 mil", revelou a PCCE.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos nove aparelhos celulares, dois notebooks e alguns HDs. O material apreendido e os suspeitos presos foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú.

A Delegacia do Idoso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul prosseguirá as investigações para localizar e prender os demais suspeitos envolvidos nos golpes, além de investigar se a quadrilha fez mais vítimas.