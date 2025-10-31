Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Grupo de pessoas em uma galeria de vidro segurando faixas coloridas em defesa das ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social). Entre as faixas estão escritas: 'ZEIS Dionísio Torres', 'ZEIS Bom Jardim', 'ZEIS Lagamar' e um cartaz roxo com a frase: 'Aprovação já dos PLCs das ZEIS, para uma cidade mais justa'.

PontoPoder

Regulamentação de Zeis prioritárias em Fortaleza é aprovada na Câmara após cinco anos de tramitação

Os vereadores apreciaram, nesta data, projetos das gestões Roberto Cláudio e José Sarto, enviados em 2020 e em 2023 para a Casa

Ingrid Campos 01 de Outubro de 2025
serviluz afogamento morte justiça facção

Segurança

Dupla acusada de forçar adolescente a tomar 'chumbinho' e jogar corpo no mar em Fortaleza vai a júri

Segundo a denúncia, os suspeitos tentaram forjar um afogamento. A defesa disse que irá recorrer da sentença

Emanoela Campelo de Melo 12 de Setembro de 2025
Imagem mostra costas de agente da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil do Estado do Ceará. Suspeito de tráfico internacional de drogas e de chefiar facção é preso em shopping de Fortaleza

Segurança

Suspeito de tráfico internacional de drogas e de chefiar facção é preso em shopping de Fortaleza

Homem seria líder de um grupo criminoso de origem carioca com atuação em bairros da Capital cearense

Redação 04 de Novembro de 2024
Titanzinho, afogamento

Ceará

Criança de 5 anos morre afogada no Serviluz, em Fortaleza

Uma equipe foi deslocada para fazer os primeiros atendimentos, mas a criança não resistiu

Redação 06 de Agosto de 2023
Lutador baleado em Fortaleza perde movimento das pernas, mas deve voltar a andar

Segurança

Lutador baleado em Fortaleza perde movimento das pernas e faz reabilitação para voltar a andar

Amigos organizam aulão beneficente para auxiliar nos custos de tratamento e reabilitação

Redação 15 de Junho de 2023
Farol do Mucuripe aguarda revitalização em Fortaleza

Ceará

Moradores questionam projeto turístico que prevê desapropriações no entorno do Farol do Mucuripe

Moradores reclamam da falta de informações sobre o plano que tem como objetivo alavancar o turismo em mais uma área da orla.

Nícolas Paulino 01 de Março de 2022

Metro

Lixo acumulado em avenida causa transtornos a moradores do bairro Serviluz

Secretaria Regional II afirma que o trecho foi limpo na tarde desta terça-feira (7)

Redação 07 de Julho de 2020

Segurança

Quatro pessoas são detidas com combustível em carro clonado após incendiar caminhão na Cidade 2000

Na perseguição, os suspeitos bateram em um carro no Bairro Vincente Pinzon; grupo é suspeito de incendiar outros três caminhões na madrugada do domingo (22)

Redação 23 de Setembro de 2019

Segurança

Colisão entre dois carros deixa quatro feridos no Serviluz

Duas pessoas que estavam em um carro que passava pelo local ficaram presas às ferragens e foram retirada pelos Bombeiros

Redação 22 de Março de 2019

Segurança

Mestre campeão mundial de capoeira é assassinado no Serviluz

Jefferson da Silva, conhecido como "Mestre Envergado" foi morto a tiros no início deste sábado (15)

Redação 15 de Dezembro de 2018
