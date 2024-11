Idosa passageira de moto por aplicativo morre em acidente na avenida Mister Hull, em Fortaleza

Uma idosa de 60 anos morreu nesta terça-feira (12) em um acidente de trânsito entre duas motocicletas na avenida Mister Hull, no bairro Antônio Bezerra. Ela estava na garupa de um motociclista por aplicativo, e estaria vindo do bairro Metrópole, em Caucaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos motociclistas estava na marginal da BR-222 e tentava acessar a via principal, momento em que o acidente aconteceu. A identidade da mulher não foi divulgada.

Veja também Segurança Extorsão, facção e 'tocaia': o que diz a investigação sobre o assassinato de dentista em Morada Nova Segurança Estudante que matou professor universitário com 'mata-leão' é condenado a 18 anos de prisão no Ceará Segurança Suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro são alvos da PF no Ceará e outros três estados

O caso ocorreu no KM 2,8 da rodovia. Ainda conforme a PRF, ambos os condutores das motos não tiveram lesões graves.

Acidente será investigado

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que já investiga as circunstâncias do acidente de trânsito ocorrido em rodovia no bairro Antônio Bezerra.

Foi aberto um Boletim de Ocorrência (BO) no 10º Distrito Policial (10º DP). A unidade "realiza oitivas e diligências para elucidar as informações", segundo a PCCE.