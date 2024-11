Motorista de aplicativo leva criança antes de mãe entrar no carro em Fortaleza, e PM é acionada

Um motorista de aplicativo que foi buscar uma mãe e uma criança no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza, iniciou a corrida somente com o menor de idade desacompanhado e não esperou a responsável entrar no carro. O caso ocorreu nessa quinta-feira (7), e a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) teve de ser acionada. Câmeras de videomonitoramento encontraram o veículo nas proximidades de um supermercado.

A criança foi entregue à mãe na mesma manhã, e todos os envolvidos, incluindo o motorista, foram levados ao 19º Distrito Policial (DP), onde foi registrado um Boletim de Ocorrência (B.O).

Veja vídeo do momento:

No vídeo, é possível ver que a mulher coloca algumas sacolas no veículo modelo Renault Sandero e depois coloca a criança no banco de trás e fecha a porta. Ela se despede de outra mulher e dá a volta para entrar no veículo, momento em que o motorista de app inicia a viagem.

Os agentes que atenderam a ocorrência são do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE). O caso deve ser investigado por uma unidade da Polícia Civil, após a abertura do B.O

"Após receber a denúncia, as equipes da PMCE, com o apoio do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), iniciaram o monitoramento do veículo, um Renault Sandero vermelho, que foi interceptado nas proximidades de um supermercado. O motorista e a criança foram encaminhados ao 19º Distrito Policial, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência (B.O.) para apuração dos fatos. A criança foi entregue em segurança à mãe", informou a PMCE, em nota.