Casal tem carro roubado, cadelas de estimação são levadas em veículo e família pede ajuda

Um casal de Fortaleza pede ajuda para localizar as cadelas de estimação, após a família ter o carro roubado e os animais, que estavam no veículo, também serem levados pelos criminosos. O caso aconteceu na tarde da última quarta-feira (6) e, desde então, a família tem mobilizado as redes sociais à procura das cadelas.

A jornalista Raquel Seurat Lira, 31, conta que ela, o marido, o filho de um ano e as duas cachorrinhas estavam viajando para um sítio no interior do Estado, quando foram abordados por criminosos na BR-222, em Caucaia.

"Meu marido estava dirigindo e nossas duas cadelas estavam no banco da frente. Eu estava no banco de trás com meu bebê de um ano no colo porque ele tinha acabado de dormir. Em frente ao posto Bandeira Branca, na Caucaia, tem uma lombada. O carro que estava na nossa frente freou bruscamente assim que passou por ela e saíram dois homens já com as armas apontadas", descreve.

Raquel conta que os criminosos agiram muito rápido e já abriram a porta do motorista ordenando que a família deixasse o veículo. Ela afirma que só deu tempo de sair com o filho no colo e correr com o marido em direção ao posto de combustível.

"Não deu tempo nem de ter reação porque eles estavam armados e bem agressivos. Meu marido está muito mal, porque ele ainda olhou para elas [cadelas] e elas olharam de volta e ficaram quietinhas no banco, mas ele sabia que se abaixasse para tentar pegá-las, eles poderiam achar que era para pegar uma arma e reagir", afirma.

Buscas continuam

A jornalista disse que registrou Boletim de Ocorrência (BO) na mesma tarde do roubo, mas, até esta sexta-feira (8), a buldogue francês Lilo, de um ano e meio, e a vira-lata Aisha, de cerca de 5 anos, seguem desaparecidas. O veículo, uma Hilux de cor cinza escuro, também não foi encontrado ou visto por câmeras de vigilância, segundo atualização que a Polícia repassou para as vítimas.

Legenda: Cachorrinhas estavam na Hilux de cor cinza escuro da família Foto: Arquivo pessoal

Apesar dos danos materiais, conforme acrescenta Raquel, o foco da família é reaver as cachorrinhas. "O carro é o meio de trabalho do meu marido, ele trabalha com construção e precisa. Então claro que a gente quer recuperar, mas se não [encontrar] a gente dá um jeito e compra outro. Eu só quero achar as minhas cachorras", disse a jornalista, bastante emocionada.

O casal segue divulgando o caso nas redes sociais, com imagens de Lilo e Aisha, na tentativa ajudar na localização das cadelas. Segundo Raquel, informações que possam ajudar no caso podem ser repassadas para o casal no telefone de número 85-99234-6167.

"Temos esperança de encontrar, de alguém dar alguma pista, falar alguma coisa. Ou que alguém veja o carro em algum lugar e elas estejam nessa região. Estamos na expectativa de conseguir", disse.