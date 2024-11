Passageiras são presas ao desembarcarem com 132 tabletes de maconha no Aeroporto de Fortaleza

Duas passageiras foram presas pela Polícia Federal (PF), nessa quinta-feira (7), ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no bairro Serrinha, com 132 tabletes de maconha. As drogas estavam distribuídas em quatro malas transportadas pelas jovens, de 18 e 19 anos.

Veja também Segurança Mulher leva rasteira de PM e é agredida em abordagem no Ceará; Polícia acusa jovem de 'desacato' Segurança Influenciador do 'Jogo do Tigrinho' no Ceará tem R$ 190 mil bloqueados e carro de luxo apreendido

A dupla estava em um voo proveniente de Foz do Iguaçu, no Paraná, que tinha como destino a capital cearense. O conteúdo ilícito foi flagrado pelos agentes da corporação durante uma operação de fiscalização de rotina no terminal. Aos investigadores, as mulheres confessaram o crime após serem abordadas.

Legenda: Ao serem abordadas pelos agentes de segurança as jovens confessaram o delito Foto: divulgação/PF

Segundo informações da Polícia Federal, as suspeitas foram autuadas por tráfico de drogas e estão à disposição da Justiça. O crime flagrado tem pena de até 15 anos de reclusão. As investigações continuam para apurar a participação de outras pessoas no crime.