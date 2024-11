Influenciador do 'Jogo do Tigrinho' no Ceará tem R$ 190 mil bloqueados e carro de luxo apreendido

Um influenciador de redes sociais que divulga o "Jogo do Tigrinho" no Ceará e é investigado por prática de jogos ilegais teve R$ 190 mil bloqueados de contas bancárias, além de um carro de luxo apreendido. A ofensiva foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) em Eusébio, na Grande Fortaleza nessa terça-feira (5).

Foram apreendidos ainda computadores, celulares, cartões de crédito e dinheiro em espécie. A operação foi coordenada pela Delegacia Municipal de Quixeramobim, e teve apoio do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DJPI-Sul).

Os agentes cumpriram uma ordem judicial contra o investigado, que conforme a PCCE se trata de um influenciador. A identidade, entretanto, não foi revelada.

Veja também Segurança Jovem foi morta a facadas por garçom em Fortaleza após divergência em preço de programa, aponta investigação Ceará Ônibus fica preso em mureta de viaduto durante acidente, em Fortaleza Segurança Mãe e padrasto de menino de 5 anos que teve órgão genital decepado são condenados na Justiça do CE

Crimes de exploração de jogos de azar

De acordo com a Polícia Civil, estão em investigação crimes de exploração de jogos de azar, propaganda enganosa, propaganda abusiva e lavagem de dinheiro.

O material apreendido com o investigado foi conduzido a uma unidade policial. "A Polícia Civil segue com as investigações acerca do caso com a finalidade de apurar a extensão dos crimes, bem como, identificar outras possíveis pessoas envolvidas na ação criminosa", diz pasta.