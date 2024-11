SBT cancela volta de 'Chaves' na programação a seis dias de estreia

Uma semana após definir e volta de "Chaves" para sua nova programação, o SBT voltou atrás na decisão e revelou nesta terça-feira (12) que o seriado não fará mais parte do seu catálogo diário. A emissora também desistiu de suspender a transmissão de "As Aventuras de Poliana".

O SBT havia anunciado, no dia 5 de novembro, que “Chaves” voltaria à programação diária da emissora. Nas redes sociais, a emissora compartilhou que a decisão foi tomada após “inúmeras solicitações” e revelou que o seriado seria exibido a partir do dia 18, às 18h30, no horário de Brasília.

Em comunicado à imprensa, a emissora afirmou que "estão canceladas as alterações na faixa noturna da programação a partir do dia 18". A nova grade havia sido idealizada pelo diretor de programação, Mauro Lissoni, que reassumiu o posto em outubro deste ano.

Algumas atrações comunicadas anteriormente ainda estão de pé na programação e a maioria é matinal. Pela manhã, o "Chega Mais" começa às 9h, seguido do" Chega Mais Notícias", às 11h. Apesar do crescimento na audiência, o novo telejornal do SBT, apresentado por Michelle Barros, ainda enfrenta problemas de crescimento.

Com a modificação, a grade horária do SBT segue com seus horários "normais". O "SBT Brasil" será exibido a partir das 19h45, sendo seguido de "A Caverna Encantada" às 20h45. Para preencher o lugar na programação, a emissora irá exibir As Aventuras de Poliana às 21h30 e o "Programa do Ratinho às 22h". Em seguida, a "Linha de Show" às 23, "The Noite com Danilo Gentili" às 00h30, "Operação Mesquita" às 01h30, "SBT Podnight" às 02h e "SBT News" na TV às 02h45.