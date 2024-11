Fotos de suspeitos de assaltar e matar taxista dentro de casa em Fortaleza são divulgadas; confira

Dois suspeitos de participação no assalto e morte de um taxista no bairro Parque Araxá, em Fortaleza, tiveram fotos divulgadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nesta terça-feira (26). O crime ocorreu no último dia 15 de novembro dentro da casa da vítima, Fernando Guilherme de Holanda Campos, de 50 anos.

Os foragidos são Daniel Ladeira, 26, com antecedentes por roubo e ameaça, e Ronald Salatiel dos Santos, 22, com passagens por ameaça.

A investigação é conduzida pela 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará.

Primeiro preso

No dia seguinte ao latrocínio, um jovem de 20 anos foi capturado em flagrante na Praia do Futuro. Ele seria um dos dos quatro homens que fugiram após assassinarem o taxista com um tiro na cabeça.

Após a prisão, o homem foi conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por latrocínio.

MORTO DENTRO DE CASA

No dia do crime, segundo testemunhas, quatro homens teriam abordado Guilherme enquanto ele lavava o portão de casa. O táxi do profissional estava estacionado em frente ao local. Os criminosos teriam amarrado a vítima e a esposa, com a intenção de roubar itens da casa, além do carro. Porém, Guilherme teria conseguido se soltar e reagido à ação. Neste momento, acabou baleado.

Conforme relatos da esposa da vítima, o quarteto ainda teria levado objetos, como celulares e chaves dos carros do casal. Porém, os veículos não foram levados.

Imagens de câmeras de segurança da região mostram os quatro homens fugindo a pé ou em uma motocicleta após a ação. A esposa da vítima aparece nas imagens correndo para fora de casa, pedindo socorro aos vizinhos.