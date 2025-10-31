Diário do Nordeste
Notícias

Homens foram flagrados por câmera de segurança

Segurança

Ministério Público pede condenação por latrocínio do acusado de matar taxista no Parque Araxá

Três homens que deram apoio ao denunciado durante a ação criminosa seguem foragidos

Redação 27 de Novembro de 2024
Foto dos suspeitos de matar taxista

Segurança

Fotos de suspeitos de assaltar e matar taxista dentro de casa em Fortaleza são divulgadas; confira

Suspeitos teriam entrado na casa do motorista e matado ele após assalto no bairro Parque Araxá

Redação 26 de Novembro de 2024
Taxista morto Guilherme Campos

Segurança

Taxista morto em casa no Parque Araxá planejava ter filhos, diz irmão

Homem foi baleado na cabeça dentro de casa ao tentar reagir a um assalto

Aluísio Vilar e Luciano Rodrigues 16 de Novembro de 2024
Taxista morto Guilherme Campos

Segurança

Suspeito de assaltar e matar taxista dentro de casa no Parque Araxá é preso, em Fortaleza

Ele é apontado como um dos quatro homens que invadiram a residência de Fernando Guilherme de Holanda Campos Júnior, no Parque Araxá

Redação 16 de Novembro de 2024
Imagens mostra momento que policiais militares agridem mulher no Parque Araxá em 22 de setembro de 2021

Segurança

Policiais agridem mulheres com chutes e spray de pimenta em Fortaleza; veja vídeo

Caso sejam constatados quaisquer excessos por parte dos agentes, o fato será apurado administrativamente, disse a Polícia Militar

Redação 23 de Setembro de 2022
drogas e drones no carro da polícia

Segurança

Homem é preso com drones que usava para vigiar território do tráfico em Fortaleza, diz Polícia

A apreensão resultou ainda na apreensão de seis papelotes de cocaína, mais cinco pinos da mesma droga e 65 pedras de crack

Redação 30 de Janeiro de 2022
Colisão entre carro e ônibus

Metro

Colisão bloqueia cruzamento das avenidas Bezerra de Menezes e José Jatahy

Os veículos já foram retirados do local. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) auxiliaram o trânsito

Redação 07 de Julho de 2021