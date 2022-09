Policiais agridem mulheres com chutes e spray de pimenta em Fortaleza; veja vídeo

Agentes da Polícia Militar foram flagrados agredindo duas mulheres que tentavam intervir na detenção de um suspeito, na tarde dessa quinta-feira (22), no Parque Araxá, em Fortaleza. A corporação informou, em nota, que os servidores atendiam ocorrência de direção perigosa e desacato no momento do vídeo.

Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível observar o momento em que os policiais desferem chutes, além de jogar spray em uma delas.

"A Polícia Militar informa ainda que, mediante qualquer constatação de possíveis excessos de conduta por parte dos policiais militares, o fato será apurado administrativamente pela corporação", diz o comunicado.

O que diz a PM

Também segundo a instituição, os agentes de segurança registrados nas gravações relataram terem avistado um indivíduo com atitude suspeita, trafegando em uma motocicleta pela área. Ao darem ordem de parada, ele não teria acatado.

Em seguida, o suspeito teria passado a desacatar os policiais e reagir à abordagem, então populares tentaram agir contra a composição. Com a chegada de reforços, o indivíduo foi conduzido à delegacia. Um segundo homem também foi detido na ocasião, após ameaçar os policiais que realizavam o procedimento.

O caso foi encaminhado ao 10º Distrito Policial, onde estão sendo realizados os procedimentos cabíveis.

