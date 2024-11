Homem mata ex-marido da namorada e em seguida tira a própria vida em Juazeiro do Norte

Um homem matou o ex-marido da namorada e depois tirou a própria vida em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, nessa segunda-feira (26). Entre as ações, ele ainda feriu a tiros a própria companheira e o filho adolescente dela, e ambos foram socorridos pela Polícia Militar para uma unidade de saúde.

Conforme apurações do Sistema Verdes Mares, as mortes aconteceram após o homem saber que Cícero da Silva, ex-marido de Maria Aparecida da Silva, estava na casa dela para uma conversa. Os dois supostamente tentariam reatar o casamento.

Identificado como Maciel de Sousa Figueiredo, o agressor chegou ao local, no bairro Salesianos, e atirou contra Cícero, que foi atingido nas costas e não resistiu.

Em seguida, ele entrou em luta corporal com a namorada e o filho dela de 16 anos, e os dois acabaram alvejados. O homem fugiu e só foi encontrando em sua casa já sem vida, ao lado de uma motocicleta e da arma do crime.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), e as polícias Militar (PMCE) e Civil (PCCE) do Ceará foram acionadas aos locais, e fizeram os primeiros levantamentos. O caso seguirá em investigação pela PCCE, por meio da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.