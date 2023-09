Quatro pessoas são mortas em chacina em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza

Quatro homens foram mortos durante uma chacina registrada na madrugada desta segunda-feira (18) em um sítio do bairro Mestre Antônio, em Caucaia, na Grande Fortaleza. Na ocorrência, uma mulher foi baleada no braço.

Segundo informações apuradas pelo Diário do Nordeste, dois homens encapuzados pularam o muro do local em que ocorria uma festa, gritaram que eram policiais e efetuaram os disparos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que duas das vítimas já foram identificadas. Os dois homens tinham 24 anos. Um deles tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo e receptação.

A vítima baleada foi socorrida para unidade hospitalar, segundo a SSPDS. A pasta ainda informou que "equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) foram acionados e realizaram os primeiros procedimentos no local".

As investigações estão a cargo do Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC) com apoio do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana.

Esta é a segunda chacina registrada na cidade da Grande Fortaleza em uma semana. No último dia 10, homens invadiram uma festa e efetuaram disparos. Três pessoas morreram no local e uma vítima foi socorrida e morreu dias depois no hospital.

Denúncias

A SSPDS informou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações. Sigilo e anonimato são garantidos.

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser feitas pelo telefone (85) 3101-3360, da DMC.