Homem de 57 anos é vítima de homicídio a caminho do trabalho em Maranguape

Um homem de 57 anos, identificado como Roberto Carlos, faleceu no fim da tarde de sábado (16), vítima de homicídio doloso. Ele morava em Maranguape, local onde o crime foi registrado.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto foi baleado e chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

Assuntos relacionados

De acordo com moradores da região, a vítima estava a caminho do trabalho e foi abordada pelos criminosos. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser feitas pelo telefone (85) 3101-2808, da Delegacia Metropolitana de Maranguape, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.