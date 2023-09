Tentativa de chacina: mulher é morta a tiros e três pessoas ficam feridas em Fortaleza

Uma mulher de 41 anos foi assassinada a tiros e outras três pessoas ficaram feridas, em uma ação criminosa no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza, na noite da última quinta-feira (7).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, em nota, a ocorrência e informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias do crime.

A reportagem apurou que o tiroteio ocorreu por volta de 19h, entre as Avenidas C e I, do bairro José Walter. Criminosos chegaram ao lugar atirando contra pessoas que estavam no local.

Quatro pessoas foram baleadas e socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do José Walter. Uma delas, uma mulher de 41 anos, não resistiu.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a vítima tinha passagens pela Polícia pelos crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas.

Os criminosos fugiram após o crime e ninguém foi preso, até a publicação desta matéria. "A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou diligências na região. As investigações estão a cargo da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP)", informou a SSPDS.

Como realizar denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais".

SSPDS Em nota As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia."

A Pasta completa que as informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.