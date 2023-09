Homem é preso suspeito de cárcere privado e tentativa de homicídio em Massapê, no Ceará

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (7) em Massapê, no interior do Ceará, após manter uma dona de casa como refém com uma faca no pescoço. Ele se entregou após negociação com policiais militares.

Segundo apuração da TV Verdes Mares, o suspeito fez a mulher de escudo ao fugir de um possível linchamento de pessoas que o perseguiam. Isso porque, momentos antes, ele havia ferido outro homem com a mesma faca, após uma discussão em um bar.

A vítima, que teve a casa invadida pelo suspeito, ficou quase 1 hora sob o poder do homem.

Em nota, a Polícia Militar disse que foi acionada e enviou ao local composições do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG), que conseguiram a rendição do agressor.

Suspeito responde por tráfico

O suspeito foi identificado como Cleber Souza Damasceno Filho, 19, com antecedentes criminais por tráfico de drogas. No local, os policiais apreenderam duas facas, três trouxinhas de maconha, R$ 289 em espécie, um relógio, uma chave, um documento de identidade e um alvará de soltura.

Após a prisão, Cleber foi encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante por cárcere privado, tentativa de homicídio e consumo de entorpecentes.

A vítima foi socorrida a um hospital de Massapê, pois estava com um ferimento, conforme a PM. O homem, que momentos antes foi ferido pelo suspeito, também foi encaminhado para a unidade de saúde.