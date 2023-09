Homem é preso em flagrante por matar a própria companheira no Interior do Ceará

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), nesta quinta-feira (7), por suspeita de matar a própria companheira, de 30 anos, no Município de Acopiara, no Interior do Ceará.

"Conforme as primeiras informações, a vítima, uma mulher de 30 anos, foi lesionada por um objeto contundente e foi a óbito em sua residência na zona rural de Acopiara", confirmou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), em nota.

Legenda: Mulher de 30 anos foi morta pelo companheiro, de 37, segundo a Polícia Foto: Reprodução

A equipe da Polícia Militar se deslocou para a ocorrência, constatou a morte da mulher e prendeu Fabiano de Sousa Silva em flagrante, por suspeita de cometer o crime. Com ele, foram apreendidos uma espingarda e munições.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser chamado para a ocorrência, mas a mulher não resistiu aos ferimentos. Uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também esteve no local, para recolher o corpo e provas do crime.

O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Iguatu, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) plantonista da região, onde ele foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio e posse ilegal de arma de fogo.