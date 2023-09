Adolescente desaparecido em Paraipaba é encontrado morto; Polícia Civil investiga o caso

O corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado na manhã deste domingo (17) em Paraipaba, município do interior cearense, a 73 quilômetros de Fortaleza. Nícolas Gabriel estava desaparecido desde as 18h do dia 13 de setembro. Caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Segundo familiares, ele foi visto pela última vez por vizinhos na garupa da moto de uma pessoa não identificada antes de desaparecer de vista com o veículo.

Também conforme parentes, Nícolas morava com a avó materna e sempre avisava para onde ia, exceto na tarde em que desapareceu. Não havia conhecimento por parte deles de nenhum envolvimento do adolescente com crimes ou drogas.

Descrito como tímido, tranquilo e fã de futebol, o jovem costumava sair para jogar com os amigos em uma quadra próximo de casa. Também foi perto da residência do garoto que o corpo foi encontrado, com marcas de tortura nos pés, pescoço, rosto e dentes.

A família conta que havia registrado um boletim de ocorrência na delegacia local para agilizar as buscas sem, contudo, nenhum tipo de prova do sumiço de Nícolas. Câmeras de segurança da rua não registraram o momento da saída dele de casa, e nenhum dos amigos conseguiu localizá-lo a tempo.

"Se ele era envolvido com alguma coisa errada, a gente nunca imaginou nada. Tinha vergonha de tudo", confidenciou uma familiar. "Todo mundo aqui é amigo. Agora, se ele conhecia pessoas que não eram do bem ou era envolvido com drogas, não sabíamos. A gente perguntava e ele não falava. Não deixava ninguém mexer no celular dele".

Investigação

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias da morte do adolescente. O corpo foi encontrado em uma área de vegetação no bairro Setor E.

Contudo, segundo a Pasta, somente após o laudo da Pefoce, será possível confirmar as causas da morte.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser feitas ainda pelo telefone (88) 3363-1110, da Delegacia Municipal de Paraipaba.