PM denunciado por tentar matar a enteada agora é afastado da Polícia

O subtenente Cleilson Baima da Silva, denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por tentativa de feminicídio, agora foi afastado dos quadros da Corporação Militar. A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) instaurou conselho de disciplina para apurar as condutas do agente.

Nessa quinta-feira (14), a CGD publicou o afastamento de 120 dias do policial no Diário Oficial do Estado (DOE), apontando que "os fatos que lhes são imputados, em tese, revestem-se de acentuado grau de reprovabilidade, sendo incompatíveis com a função pública, além de ser necessário à garantia da ordem pública e à correta aplicação da sanção disciplinar".

O subtenente já é réu na Justiça Estadual, desde o último dia 31 de agosto, quando o juiz da 4ª Vara do Júri recebeu a denúncia. A reportagem não localizou a defesa do militar.

CORONHADAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO

Conforme o MP, mãe e filha disseram que o convívio com o réu é marcado por episódios de violência doméstico-familiar, incluindo agressões físicas. No dia da tentativa de feminicídio, Cleilson teria discutido com a esposa, por suspeitar que ela estivesse traindo ele.

A enteada do acusado interveio a favor da mãe e passou a ser agredida pelo PM.

De acordo com a acusação, o agente sacou a arma de fogo que portava e apontou para a adolescente. Ela ainda sofreu coronhadas e foi atingida por um disparo na coxa direita.

Segundo a jovem, durante a luta corporal, Cleilson mantinha o dedo no gatilho da arma. As vítimas conseguiram tomar a pistola do denunciado e jogaram o objeto pela janela.

Ele foi preso em flagrante no dia 27 de agosto de 2023, em Fortaleza e levado à Delegacia de Defesa da Mulher. Depois, teve a prisão convertida em preventiva. O processo criminal segue em andamento.