Motorista perde o controle da direção e mata idosa atropelada, em Carnaubal

Uma idosa morreu atropelada por um carro desgovernado em Carnaubal, no interior do Ceará, nesse domingo (15). O veículo só parou ao colidir no muro de uma pizzaria.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. Em vídeo, é possível ver o momento em que o veículo saiu da pista em alta velocidade, atingiu a idosa que estava ao lado da pizzaria e só parou ao derrubar parte do muro do estabelecimento.

Veja acidente:

Raimunda Maria Soares, 81 anos, morava em frente ao local do atropelamento e tinha ido à casa da filha quando foi atingida pelo veículo. A idosa chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Não há informações sobre o motorista envolvido na ocorrência.